Einsatz in der Nacht : Rauchschwaden im Hochhaus: drei Verletzte

Um 0.53 am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert. Foto: dpa/Marcel Kusch

HAAN In einem der Hochhäuser Am Bandenfeld hatte sich in der Nacht Rauch über mehrere Etagen erstreckt. Die Haaner Feuerwehr entdeckte den Brandherd schließlich in einem Lüftungsschacht.

Rauch in mehreren Etagen und drei Verletzte – das ist die Bilanz eines Feuerwehr-Einsatzes in einem der Hochhäuser Am Bandenfeld. Die Feuerwehr Haan war eigenen Angaben zufolge in der Nacht zu Freitag, 20. August, um 0.53 Uhr zu dem Hochhaus alarmiert worden, weil ein Bewohner Rauch in seinem Badezimmer festgestellt hatte.

Die Feuerwehrleute machten sich sofort auf die Suche nach der Ursache: Eine Erkundung ergab, dass zahlreiche Wohnungen vom zweiten bis zum elften Obergeschoss durch Rauch belastet waren.

Drei Menschen wurden vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus transportiert, weil sie diesen Rauch eingeatmet hatten.

Als Quelle konnten die Feuerwehrleute schließlich einen Lüftungsschacht des Hochhauses ausmachen. Dem Einsatzbericht zufolgemusste „eine erhebliche Zahl an Wohnungen und Kellerbereichen“ geöffnet werden, um den Ort ausfindig zu machen, von dem die Ursache ausging.

Letztlich konnte der Brandherd aus dem Schacht gekehrt werden. „Dies war allerdings erst nach mehr als vier Stunden der Fall“, teilte die Feuerwehr in einem Pressestatement mit.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird es vermutlich auch darum gehen, Brandstiftung oder fahrlässiges Verhalten ausschließen zu können.