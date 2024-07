16. Haaner Weinfest Drei Tage „Urlaub“ mit Hochgenuss im Park

Mit einem Glas Wein und einem guten Stück Käse an einem lauen Sommerabend im Park – so lässt sich doch ein vielversprechendes Wochenende einläuten. Weit in die Ferne muss man als Haaner dafür glücklicherweise nicht reisen. Es reicht ein kurzer Spaziergang in die Innenstadt. Denn genau ein solches Angebot offeriert am letzten Augustwochenende der Verein „Wir für Haan“ mit dem nun schon traditionellen Weinfest in der guten Freiluftstube des Parks Ville d‘Eu.