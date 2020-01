Polizei : Drei junge Männer berauben Apple-Store in Haan

Die Polizei in Haan sucht drei junge Räuber. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan Drei junge Männer zwischen 18 und 20 Jahre haben am 14. Januar 2020 den Apple-Store an der Bahnhofstraße in Haan überfallen. Sie bedrohten den Verkäufer mit einem Messer und nahmen mehrere Apple-Geräte mit, bestätigt die Kreispolizei.

