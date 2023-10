Rockin‘ Rooster Club Drei Bands – ein Konzertabend

„3 Bands on Stage“ heißt es am kommenden Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr wieder im Rockin‘ Rooster Club an der Dieselstraße. Zu hören sind an diesem Abend: „Kaiser Franz & Hofkapelle“ – eine Gruppe, die ehrliche handgemachte Rockmusik mit charmanter raubeiniger Poesie vereint. Ungeschminkt und nach royaler Manier herrschaftlich, durchquert der aus dem Ruhrgebiet stammende Singer-Songwriter Kaiser Franz die Musiklandschaft mit seiner ungeschliffenen deutschsprachigen Rockmusik. Zweiter Gast an diesem Abend ist Enrico Palazzo – ein Düsseldorfer Szene-Schwergewicht, das mit Bands wie Random, The Leucotomics und der 15-köpfigen Soul-Bigband „The Best Soulution“ bereits seit 1994 auf den Bühnen unterwegs ist. Komplettiert wird der Musikabend durch „Echoes of Eris“, die nach Angaben des Veranstalters „Alternative Rock aus Krefeld mit Frontfrau“ bieten. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.