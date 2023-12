Dreharbeiten in Haaner Restaurant Fernsehkoch Frank Rosin berät „Le Coq“

Frank Rosin, Sterne- und bekannter Fernseh-Koch, war voll des Lobes. „Was das Kochen angeht, kann ich Ihnen nichts mehr beibringen“, resümierte er nach knapp einer Woche Dreharbeiten im „Le Coq“ am Neuen Markt in Haan. „Im Gegenteil, am Liebsten würde ich Sie mitnehmen und mit Ihnen gemeinsam kochen“, zitiert Shima Tabrizi aus der Woche mit Frank Rosin. Ihr Mann Ali Reza Niknejad sei einer der besten Köche in der ganzen Region. Lediglich organisatorisch gab Rosin, der mit dem TV-Format „Rosins Restaurant“ als Gastronomie-Berater tätig ist, dem Koch und seiner Frau Tipps, denn in diesem Bereich haperte es.