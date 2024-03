Dreckweg-Aktion in Haan Haaner räumen am Mittwoch ihre Stadt auf

Einladung an alle, die beim Frühjahrsputz in Haan helfen möchten: „Der Frühling steht in den Startlöchern, das Grün sprießt überall. Da stört doch der Müll in Baumscheiben und an den Straßenrändern gewaltig“, schreibt Dreckwegtag-Initiatorin Charlotte Schmitz. „Deshalb wollen wir unsere Stadt frühlingsfrisch machen und laden alle ein zum gemeinsamen Frühlings-Straßen-Sauber-und-Dreckweg-Spaziergang. Oder anders gesagt: Lasst uns Müll sammeln statt Ostereier.“