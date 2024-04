Aktion am 24. April Dreck-weg-Spaziergang wird „Spogomi“-Training

„Wir würden uns über viele Aktive freuen, die beim ersten Haaner Spogomi-Training mitmachen“, heißt es in der Einladung: „Denn wir wollen diese nachhaltige Sportart hier in Haan etablieren.“ Und sie bietet in diesem Jahr für alle Teilnehmenden einen ganz besonderen Anreiz: das Ticket nach Japan zum Spogomi-Worldcup 2025 in Tokio. Im Laufe des Jahres soll deshalb die erste Haaner Spogomi-Stadtmeisterschaft ausgerichtet werden. Das Siegerteam qualifiziert sich für die Deutschen Spogomi-Meisterschaften in Düsseldorf. Dem Deutschen Meister wiederum winkt das Ticket nach Tokio.