Prozess um Säure-Anschlag Dramatische Szenen leben ein zweites Mal auf

Am zweiten Verhandlungstag erzählen Rettungssanitäter und Polizeibeamte im Zeugenstand von den dramatischen Ereignissen, die sich am 4. März 2018 in einem Park im Haaner Musikantenviertel abgespielt haben. Gegen 9 Uhr morgens geht der Notruf ein. Die Meldung in der Leitstelle: Jogger mit Pfefferspray besprüht. Drei Minuten später ist der erste Rettungswagen vor Ort. Bernhard Günther läuft schreiend auf die Notfallsanitäter zu, er hat höllische Schmerzen. Zuvor hat er noch versucht, sich in seiner Küche mit dem Brauseschlauch aus der Spüle die Flüssigkeit aus dem Gesicht zu waschen. Noch weiß er nicht, dass es Schwefelsäure ist. Mit triefend nassen Klamotten läuft er auf die Rettungssanitäter zu, die merken sofort: Es riecht „nach faulen Eiern“. Sie drängen Günther, sich sofort seine Sachen auszuziehen, bis auf die Unterhose.