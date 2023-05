Projektwoche Freundschaft und Einigkeit über alle Grenzen hinweg

Am Dienstag durften die Erwachsenen dann zeigen, was sie am Vortag gelernt hatten. In vier Schnupperszenen stellten sie den Schülern den Inhalt der verschiedenen Arbeitsgruppen vor. Die Kinder durften im Anschluss selber entscheiden, für welches Thema sie sich entscheiden, auch wenn nicht jeder Wunsch erfüllt werden konnte. „Eigentlich wollten wir zum Räuberkampf, aber da war kein Platz mehr“, erzählt die zehnjährige Luisa. Zusammen mit ihrer Freundin Laura entschied sie sich deshalb für den Räubertanz. Im Endeffekt eine gute Entscheidung. Mit viel Spaß rannten die beiden in den Proben mit ihrer Gruppe auf die Bühne, um im Takt der Musik die Stöcke gegeneinander zu schlagen. „Wir spielen beide Handball und haben getanzt, aber das hier ist schon die größte Bühne, auf der wir bisher standen“, erzählen die Viertklässler. Kein Wunder, dass der Puls der beiden Mädchen schon beim Gedanken an die Vorstellung in die Höhe geht.