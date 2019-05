Haan : Don-Bosco-Schule in Haan wird zum „Lummerland“

Haan Alle vier Jahre steht in der katholischen Don-Bosco-Grundschule Haan eine besonders aufwendige Projektwoche auf dem Plan. Vom 21. bis 24. Mai unternimmt die Schule zusammen mit dem Kölner Spielecircus eine Reihe von Lummerland in die Drachenstadt Kummerland.

Nach einem Einführungsnachmittag für Lehrer und Eltern am 20. Mai tauchen die Kinder an den Projekttagen in die Geschichte ein. Sie lernen die Umsetzung unterschiedlicher Szenen der Geschichte kennen, werden zu Furcht erregenden Piraten, feurigen Drachen oder zur kaiserlichen Leibwache und fahren mit der Lokomotive Emma durch das geheimnisvolle Tal der Dämmerung. Bei der Generalprobe setzen sich die erarbeiteten Puzzlestücke der Geschichte zusammen. Zum Abschluss der Projektwoche bringen die kleinen Schauspieler ihre Lummerland-Geschichte auf die Bühne. Mangels Veranstaltungssaal in der Gartenstadt weicht die Schule in das Pädagogische Zentrum Rankestraße in Hochdahl aus.