„Fit und Gesund“ in Haan Grundschüler erleben sportliche Projektwoche

Ein lauter kollektiver Kampfschrei schallt noch über den Sportplatz an der Hochdahler Straße in Haan, als sich eine Horde freudig jubelnder Kinder an diesem sonnigen Dienstagvormittag wild in Bewegung setzt. Sie laufen schnell, um eine der insgesamt acht aufgebauten Stationen in Beschlag zu nehmen, die das Schulsportevent „Trixitt“ aus Bochum für sie aufgebaut hat. Aufblasbare Stationen, wie etwa ein Hindernisparcours, ein Menschenkicker, ein Hockey-Court oder eine Basketballstation stehen bereit, um bespielt zu werden.