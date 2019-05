Haan : Don-Bosco-Schüler zeigen „Jim Knopfs“ Abenteuer

Haan Der Auftritt ist der krönende Abschluss einer Theater-Projekt-Woche des Kölner Spielecircus’.

„Professionalität“ als Schauspieler bescheinigte Annegret Buchart, Leiterin der katholischen Don-Bosco-Grundschule, all ihren 213 Schülern. Tatsächlich durften die Kinder der ersten bis vierten Klassen an der Theater-Projekt-Woche des Kölner Spielecircus teilnehmen. „In zwölf Jahren war es das dritte Mal, dass wir den Zirkus nach Haan bestellten“, erinnert sich Buchart. Vor vier Jahren gab es „Ronja Räubertochter“. Und immer sei es eine große Freude gewesen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Lehrer und die engagierten Eltern. „Jim Knopf – Auf nach Lummerland“ hieß das Theaterstück in diesem Jahr.