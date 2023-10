Kiffen in Haan Diskussionsabend über Cannabisfreigabe in Haan

Die Jusos Haan & Gruiten laden für Montag, 9. Oktober, zu einem Bürgergespräch mit Burkhard Blienert ein. In den Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt an der Breidenhofer Straße 7 in Haan soll ab 19 Uhr eine Gesprächsveranstaltung mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen zu der aktuellen Drogenpolitik stattfinden.