Haan : Würde in Zeiten von Lebenskrisen

Sie waren Gäste bei der Podiumsdiskussion zum Thema Würde: (v.l.) Kurt Simon, Annette Herz, Marion Beckershoff, Klaus Gärtner und Michael Beilmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der SKFM Haan lud für zwei Tage hintereinander zur interessant besetzten Diskussion in den Kulturbahnhof ein. Das Thema war nicht einfach: Es ging um die Würde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Schmidt

Wie erleben wir ein Miteinander in Würde? Was können wir gemeinsam tun, um Würdelosigkeit zu vermeiden? Wie schaffen wir es, uns würdebasierter und respektvoller zu begegnen, gerade in Zeiten von Krisen und drohender Armut? Keine einfachen Fragen, die der SKFM Haan in einer Podiumsdiskussion jetzt stellte.

Rund 35 Menschen, alle im reiferen Alter, hatten sich im Kulturbahnhof der Stadt eingefunden, um sich mit dem Thema „Was ist mit der Würde los?“ zu beschäftigen. Für das „Podium“, das in diesem Fall ein langer Tisch war, hatten sich der Mediziner Kurt Simon, Annette Herz (Sozialdezernentin der Stadt), Marion Beckershoff von der Projektleitung des SKFM und Klaus Gärtner, Schuldenberater des Vereins, eingefunden. Geleitet wurde das Gespräch von Michael Beilmann, dem Herausgeber des Magazins „Würdeimpulse“.

Das Thema sei sperrig, begann er seine Moderation und stellte direkt die Frage ans Publikum: „Warum sind Sie hier?“ Schon in den ersten Antworten wurde klar, wie vielschichtig der Begriff „Würde“ aufgefasst wird. Ob als aktuelles Thema in Zeiten von Krisen, die Menschen an den Rand ihrer Existenz treiben, ob als möglichen Konflikt zwischen den Generationen oder als Negativ-Definition von Würdelosigkeit reichten die Antworten. Auch die unantastbare Würde jedes Menschen, die unser Grundgesetzt garantiert, oder die Philosophie, die sich seit mehr als 2000 Jahren mit ihr beschäftigt, wurden genannt.

Michael Beilmann gehört seit acht Jahren der „Würdekompass“-Gruppe an, einer Organisation, die sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Thema beschäftigt. Ausstellungen und Interviews, Aktionen in Corona-Zeiten, aktives Zuhören etwa im Gespräch mit Obdachlosen auf der Straße, gehörten zur Forschungsarbeit, sagte er. Ein Ergebnis stellte der Autor voran: „Würde ist etwas, das sich darstellt in einer Art von Fluidum.“ Kulturelle Werte und kollektive Strukturen seien eine Grundlage für unser Würdeverständnis, das sich in der persönlichen Haltung und Handlungen der Menschen ausdrücke. Vereinbarkeit von Wirtschaft und sozialen Einrichtungen, auch die zunehmende Spaltung in der Gesellschaft könne durch mehr Würde-Verständnis überwunden werden.

Die Menschen am Diskussions-Tisch näherten sich dem Thema eher pragmatisch. Für Annette Herz war wichtig, „jeden Menschen gleich zu behandeln.“ Für die Mitarbeiter der Stadt hieße das auch, einen guten Rahmen für Beratungen zu schaffen, Sprechzeiten und gute Erreichbarkeit zu ermöglichen. Und auch persönlich Vorbild zu sein. Klaus Gärtner berichtete, dass viele Menschen die eigene Würde nicht mehr sähen, wenn sie sich als Versager fühlten und nur noch Schuld und Scham empfänden. „Wir tragen sie zwar in uns, sind uns aber dessen nicht bewusst.“ Eine Mischung aus Zutrauen und Vertrauen empfiehlt Gärtner dann seinen Mitarbeitern in der Beratung. „Wenn ich mich angegriffen oder beleidigt fühle, hat das was mit mir zu tun“, weiß Marion Beckershoff, die in der Lebenskrisen-Ambulanz des SKFM arbeitet. Fragen wie „Wo lasse ich mich verbiegen?“ oder Statements wie „Das mache ich nicht mit“, würden dabei helfen, sich selbst zu ermächtigen, aufrecht zu stehen. Bei ihrer Beratungsarbeit helfen ihr persönlich Supervision und Sätze von Klienten wie „Sie haben mich heute nicht bewertet“.