Freizeit in Gruiten Jugendliche kämpfen für Gruitener „Dirtpark“

Traurig blickt der zwölfjährige Philipp auf die grasbewachsenen, matschigen Hügel hinter ihm und seinen Freunden. „Es wirkt so, als wäre die Dirtstrecke bei der Stadt in Vergessenheit geraten.“ Gemeinsam mit Lars (15), Nick (16) und Felix (13) steht Philipp mit seinem Mountainbike an der Dirtbike-Strecke Gruiten. „Wir würden total gerne hier bei uns im Ort Mountainbike fahren“, berichten alle. „Im Sommer haben wir das bis 2022 nach der Schule eigentlich jeden Tag gemacht, im Winter fast jeden Tag.“