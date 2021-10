Hobby : Digitalisierung macht Modellbahn Dampf

Mettmann/Haan Große Leidenschaft en miniature: In der Corona-Zeit erinnerten sich viele an ihre Modelleisenbahn. Die Modellbahnfreunde Mettmann mit dem früheren Gruitener Schulleiter Ernst Schlaich helfen bei der Nachrüstung.

Mit dem guten alten Trafo und seinem schnarrenden Drehknopf hat das Steuerpult in den Händen von Ernst Schlaich – viele Jahre Leiter der Grundschule Gruiten, CDU Ratsherr in Haan und CDU-Vorsitzender in Gruiten – nichts mehr gemein. Auf ein und dem selben Gleis der Spur H0 kann Schlaich zahlreiche Züge gleichzeitig rollen lassen, bremsen, anhalten. Auf seinen Knopfdruck hin geht das Licht an, ertönt eine Hupe und bei Dampfschnauferl-Modellen fängt der Schornstein an zu qualmen. „Die Digitalisierung erlaubt uns völlig neue Möglichkeiten“, sagt Schlaich. Die Modellbahnfreunde Mettmann versprechen sich dank der neuen Technik jede Menge Schub für ihr traditionelles Hobby: „Wir bieten allen Interessierten an, sie bei der Digitalisierung ihrer Modellbahn zu unterstützen.“