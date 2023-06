Kunst in der Stadt Haan Diese Kunstwerke sind noch Vereinseigentum

Der Stadtbrunnen auf dem Neuen Markt ist nicht nur ein optisches Element. Die Blumenkelche aus Wasser an den Seiten plätschern dauernd. Die Wasserstrahlen aus den Seitendüsen bilden einen Laubengang, unter dem man (fast) trocken auf Trittsteinen durch den Brunnen laufen kann. Immer wieder wächst aber auch die Fontäne in der Brunnenmitte in die Höhe. Den Brunnen hat der Haaner Künstler Wolfgang Niederhagen 1997 konzipiert.