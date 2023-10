Ungewöhnlicher Fund Diebesgut beim Haaner Dreck-weg-Spaziergang entdeckt

Spannende Funde gab es übrigens auch dieses Mal wieder, wie es in einer Zusammenfassung durch die Teilnehmer heißt: So sei ein „kleiner Schmuckschatz" in einer Tüte aufgefunden worden. Augenscheinlich handelte es sich dabei um Diebesgut – daher sei es auch im Nachgang der Veranstaltung an die Polizei übergeben worden, berichteten die Teilnehmer.