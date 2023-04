Aus dem Polizeibericht Kleingärtnerverein: Werkzeug gestohlen

„Seien Sie vorsichtig, wenn solche Werkzeuge ihnen im Internet zu einem scheinbar unschlagbar günstigen Preis angeboten werden“, betont die Polizei. In manchen Fällen sei das „gute Geschäft“ in Wirklichkeit nichts anderes als der Handel mit Diebesgut. Wer also glaubt, sein gestohlenes Werkzeug im Internet gesehen zu haben und noch eine Identifikationsnummer besitzt, hat keine schlechten Chancen, wenn er sich damit an die Polizei wendet. Die nimmt der Sprecherin zufolge auch andere sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Kleingartenanlage gerne auf. Und auch der Verein betont: „Wer etwas gesehen, bemerkt oder gehört hat kann sich gerne an uns wenden.“