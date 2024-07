CDU zum Baustellen-Chaos in Gruiten „Die Verkehrssituation macht fassungslos“

Haan · Die Haaner Christdemokraten haben in einem Schreiben an die Beteiligten der Straßenbaustelle L 357 einen Maßnahmenkatalog gefordert, der helfen soll, das Chaos an Gruitener- und Millrather Straße in den Griff zu bekommen. Unterdessen kam am Wochenende ein neuer Aufreger hinzu.

28.07.2024 , 13:15 Uhr

Rund um die Baustelle L357 versinkt der Verkehr immer wieder im Chaos, vor allem, weil Lkw sich immer noch festfahren, wie hier an der Ecke Lindenweg/Bergstraße. Foto: CDU

Von Peter Clement