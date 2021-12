Die Stadt Haan wird für den Artenschutz aktiv : Drahtkörbe werden zum Lebensraum

Haan Die Gartenstadt hat Totholzgabionen aufgestellt, die Insekten ein sicheres Winterquartier bieten. Kommenden Sommer soll im Rahmen eines Zertifizierungsprozesses eine Strategie für die kommunalen Grünflächen entwickelt werden

Aufmerksamen Bürgern dürften die eingezäunten Laubhaufen in der Rathauskurve und im Schillerpark längst aufgefallen sein. Schön sehen sie wahrlich nicht aus, eher wie kleine vor Verwehungen geschützte Zwischenlager für die Abfälle der städtischen Grünanlagen. Doch weit gefehlt. Der vermeintliche Abfall wird nicht in den kommenden Tagen abgeholt, sondern ist ein neues ökologisches Winterquartier für allerlei Krabbeltierchen, die wertvoll und unerlässlich für ein gut funktionierendes Ökosystem sind. „Natur ist nicht aufgeräumt und hat auch nicht die Funktion, schön für uns auszusehen“, entgegnet Christine-Petra Schacht jenen, die diese neuen Totholzgabionen für unästhetisch halten.

Insgesamt acht Standorte werden in den kommenden Tagen mit den Gabionen ausgestattet. Bislang gibt es eine in der Rathauskurve und zwei im Schillerpark. Eine Idee, die die technische Beigeordnete Christine-Petra Schacht aus ihrer ehemaligen Wirkstätte in Trier mitgebracht hat. „Das ist eine einfache Möglichkeit, relativ kostengünstig etwas für den Artenschutz in einer Stadt zu tun“, sagt Schacht überzeugt. Je nach Größe kosten die Stahlkonstruktionen zwischen 15 und 100 Euro und eignen sich auch problemlos zum Nachahmen in den heimischen Gärten.