Auflistung für den Stadtrat Haan erhielt 2022 mehr als 46.000 Euro an Spenden

Die Stadt hatte die Auflistung jetzt für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Verfügung gestellt. Darin aufgeführt sind auch Sachspenden – etwa Kuchenspenden der Haaner Bäckereien für das Seniorencafé am Kirmessonntag, deren Gegenwert wegen eines Verzichts auf Spendenquittungen nicht aufgeführt ist. Sehr wohl ausrechnen lassen sich dagegen die Spenden der Firma Ostermann zur Ausstattung der Flüchtlings-Unterkunft (knapp 11.500 Euro)., Außerdem, so heißt es in der Sitzungsvorlage, seien verschiedene Sponsoringverträge mit Haaner Firmen und Vereinen geschlossen worden, etwa für Handwerkertätigkeiten in der Notunterkunft.