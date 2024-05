Vor Sondersitzung des Bauausschusses SPD möchte zügig günstigen Wohnraum schaffen

Angemessenen und zugleich bezahlbaren Wohnraum zu finden ist derzeit alles andere als leicht – auch in Haan. Wie der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau im vergangenen Jahr feststellte, zeichnet sich bis 2033 ein Defizit von bis zu 360 Wohneinheiten im Stadtgebiet ab. Es besteht ein erheblicher Mangel an öffentlich gefördertem Wohnraum. Rund 200 Personen mit Wohnberechtigungsscheinen sowie ihre Angehörigen warteten in Haan im vergangenen Jahr darauf, eine Wohnung zugewiesen zu bekommen. Eine Prognose des Kreises rechnet für den Zeitraum 2021-2030 in Haan mit einem Rückgang von 93,6 Prozent an öffentlich gefördertem Baubestand.