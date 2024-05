Geschäftszahlen vorgestellt Stadt-Sparkasse zufrieden mit Jahresbilanz 2023

Viele Vereine und Institutionen erhielten Gelder für Projekte und Aktionen sowie notwendige Anschaffungen. Die Haaner Bevölkerung profitierte direkt oder indirekt in Schulen, Kitas, Sportvereinen, der Musikschule oder beim Haaner Sommer von Spenden, Zuwendungen aus dem PS-Zweckertrag und Stiftungsförderungen der Sparkasse in einem Gesamtvolumen von rund 106.000 Euro. „So haben wir beispielsweise Anfang des Jahres einen Sonderspendentopf in Höhe von 15.000 Euro an die Haaner Vereine ausgelobt, damit diese ihre nach Corona wieder stattfindenden Veranstaltungen und Projekte finanzieren konnten. Ebenso leisteten wir einen Beitrag für die Anschaffung eines neuen Rettungswagens für das Deutsche Rote Kreuz“, unterstreicht Udo Vierdag.