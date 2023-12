Gastronomie in Haan Silvestermenüs mit Dorade, Entrecôte und Überraschung

Bereits zu Weihnachten haben Ali Reza Niknejad und seine Frau Shima Tabrizi im „Le Coq“ am Neuen Markt in Haan ein köstliches Spezial-Menü angeboten. Auch zu Silvester klingen die Speisen auf der speziellen Silvesterkarte sehr besonders: Ab 18 Uhr hat das „Le Coq“ am Silvesterabend geöffnet. Das Menü kostet 99,50 Euro pro Person, eine passende Weinbegleitung 34,50 Euro.