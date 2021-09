Konzertangebote in Haan : Musikschule startet mit „Machan & Grafweg“-Sonderkonzert

Haan Die Musikschule Haan steigt wieder in den Konzertbetrieb ein. Der Trägerverein stellt seine Termin-Planung bis in den Januar 2022 vor.

Daran schließt am 27. Oktober, 19 Uhr, das Hochschulkonzert der Studierenden der Musikhochschule Köln, Std. Wuppertal Ensemble „Trio-Woori“ mit Musik für zwei Flöten und Fagott an.

Unter der Leitung von Markus Grau folgt am 4. November das Konzert des Ensembles Klezmer. „Live on stage“ heißt es am 14. November, wenn die Musikschüler um 14.30 Uhr und um 16 Uhr durch alle Stile und Altersklassen führen. Der Fachbereich Rock, Pop, Jazz stellt am 18. November sein Können vor. Beginn ist um 19 Uhr. Musik von Mozart, Ravel, Hindemith und Ibert erklingt am 3. Dezember, 19 Uhr, bei der Konzertreihe „The professional Line“, die in Zusammenarbeit mit der städtischen Kulturarbeit mit dem Bläser-Quintett „Seikilos Quintett Düsseldorf“ entstanden ist. Mit dabei sind Friederike Krost-Lutzker (Flöte), Gisela Hellrung (Oboe), Thomas Krautwig (Klarinette), Gernot Scheibe-Matsutani (Horn) und Naoko Matsutani (Fagott). Karten gibt es unter neanderticket.de.