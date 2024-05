Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Mobilität Hochwasserschutzkonzept lässt Politik ratlos zurück

Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität der Stadt Haan entnimmt dem Hochwasserschutzkonzept für Gruiten vorerst keine Handlungsanweisung. In der Sitzung am vergangenen Dienstag wurde kein Beschluss zu dem vorgelegten Abschlussbericht gefasst. Denn dieser kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass eine absolute Sicherheit für Gruiten-Dorf auch in Zukunft nicht gewährleistet werden kann. Die untersuchten möglichen Maßnahmen – besonders die Errichtung von bis zu sieben Rückhaltebecken – erwiesen sich laut Gutachtern als weder ausreichend noch wirtschaftlich.