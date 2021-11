Programm-Schwerpunkt 2022 : Die Europa-Union zieht es 2022 auf die grüne Insel Irland

Haan Das von der irischen See und dem Atlantik umgebene Eiland ist Schwerpunkt des Länder-Leitfadens des Haaner Stadtverbandes für das kommende Jahr.

Die Grüne Insel“ wird 2022 im Mittelpunkt der Europa-Union Haan stehen. Der Stadtverband teilte jetzt mit, „im Fortgang einer liebgewordenen Tradition“ werde man das kommende Jahr unter den Länder-Leitgedanken Irland und das Jahr 2023 unter den Regionen-Leitfaden Sizilien stellen. „Unseren europäischen Mitgliedsstaat Irland und die Region Sizilien werden wir dabei anhand gemeinschaftlicher Kochabende, lebendiger Länderreisen und spannender Ländervorträge näher kennen lernen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Details zu den einzelnen Angeboten fänden sich auch im neuen-Programm der Volkshochschule.

Die Auftaktveranstaltung jetzt war bereits ein Erfolg: Mit einem interessanten Eröffnungsvortrag über Belfast und Dublin führte Eckhard Ladner, der seit über 35 Jahren in Irland lebt, das Auditorium an die Hauptstädte der „grünen Insel“ informativ und anschaulich heran. „Hierbei ist bei dem Zuhörer ein tieferes Verständnis für das historische Nordirland und seiner Hauptstadt Belfast, den Konflikten und Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte und deren Wurzeln erwachsen“, betont die Europa-Union.

Im Laufe des Vortrags seien aber auch die landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten des „britischen Teils Irlands“ nicht vergessen worden. Der Vortragsteil über Dublin, die zweite Hauptstadt auf der Insel, war den Zuhörern zufolge vor allem geprägt von der unterschiedlichen Geschichte Belfasts und der literarischen Weltmetropole Dublin. Sie liegt eingebettet in herrlichen Landschaften, etwa den Wicklow Mountains.

Überhaupt Irland: Die Republik umfasst etwa fünf Sechstel der gleichnamigen Insel sowie eine Vielzahl kleinerer Inseln, die ihr – überwiegend im Westen des Landes – vorgelagert sind. Irland grenzt im Norden an Nordirland und damit an das Vereinigte Königreich Großbritannien. Im Osten liegt die Irische See, im Westen und Süden ist das Land vom Atlantik umgeben.