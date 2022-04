Haan : CDU geht in den Wahlkampfmodus

Zwei Bundestagsmitglieder im Gespräch beim CDU Frühjahrsempfang: (v.l.) Klaus Wiener und Jürgen Hardt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Beim Frühjahrsempfang in der Baumschule Selders ging es um die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai, aber auch um den Krieg in der Ukraine. Die Gästeliste war hochkarätig besetzt.

In etwa eineinhalb Monaten ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Der Haaner CDU-Stadtverband startete an diesem Wochenende mit seinem Frühjahrsempfang schwungvoll in den Wahlkampf. Jürgen Hardt (Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion) sprach dabei als Gastredner in der Gartenbaumschule Selders vor allem über den Krieg, der zurzeit in der Ukraine tobt.

Der Haaner CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Chefökonom Klaus Wiener informierte zudem über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges. Landtagsabgeordneter Christian Untrieser schwor die Christdemokraten schließlich auf den Wahlkampf ein: Es gelte, „die gute Politik der vergangenen fünf Jahre fortzusetzen“, betonte er.