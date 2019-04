Krise nach Formella-Abwahl : Auch Ex-SPD-Chefin Werner geht

Haan Die frühere Ortsvereinsvorsitzende verlässt Haans SPD im Streit. Fraktionschef Bernd Stracke vermisst die Bereitschaft, „miteinander zu reden“.

Sie hat ihre Mitgliedsnummer gleich mitgeliefert, um zu zeigen, wie ernst sie es meint: Renate Werner hat mit sofortiger Wirkung gekündigt. „Nach 49-jähriger Mitgliedschaft in der SPD, davon 43 Jahre im Haaner Ortsverein, knapp 30 Jahre im Stadtrat, in verschiedenen Funktionen in der SPD-Fraktion, sehe ich aufgrund der Vorfälle in der Haaner SPD keine politische Heimat mehr”, teilt sie in ihrem Austritts-Schreiben mit. Dabei gehe es ihr nicht um die Person Dagmar Formella, die sie kaum kenne, sondern um „die Art und Weise, wie hier agiert wird. Und solch ein Vorgehen einer SPD-Fraktion ist für mich nicht vereinbar mit den Statuten”.