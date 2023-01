Rettungswesen in Haan Die Feuerwehr sorgt für mehr Sicherheit

Info

Personalstärke Zum 31. Dezember 2022 zählte die Feuwehr Haan 139 Angehörige. Darunter waren 48 Feuerwehrbeamte. 5 sind in der Ausbildung an der Feuerwehrschule des Kreises Mettmann, 9 in der Unterstützungsabteilung. Hinzu kommen 15 Angestellte im Rettungsdienst; 2 sind in Ausbildung zum Notfallsanitäter, 2 leisten ihren Bundesfreiwilligen Dienst.

Die Kinderfeuerwehr zählte zur Jahreswende – wegen des Wechsels in die Jugendfeuerwehr – drei Mitglieder; inzwischen sind es wieder 14.

Die Jugendfeuerwehr zählt 35 Mitglieder.

Die Ehrenabteilung hat 20 Mitglieder.

121 Übungsdienste wurden in den drei Löschzügen geleistet, 24 Übungsdienste in den Ausbildungsgruppen, 4 Dienste der Kinderfeuerwehr und 33 Dienste der Jugendfeuerwehr.