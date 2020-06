Haan : Die drei von der Baustelle

Bauunternehmer Oliver Schätte bereitet das Verlegen von Terrassenplatten vor. Mit seinen beiden Brüdern betreibt er seit zehn Jahren ein erfolgreiches Unternehmen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die drei Brüder Oliver und Thomas Schätte sowie Andreas Unthan betreiben seit nunmehr zehn Jahren gemeinsam ihren Betrieb „Schätte Bau“ mit Sitz in Gruiten. Eine echte Erfolgsgeschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Terrasse im Garten hinter dem modernen Neubau nimmt allmählich Formen an – zur Freude der Bewohner: Denn welche schöneren Plätze gibt es schließlich im Sommer, als den eigenen Liegestuhl unter der schattenspendenden Markise mit Blick auf Wiese, Hecke und Bäume – gerade in einer Zeit, in der Freibad und Biergärten nur unter speziellen Vorsichtsmaßnahmen ihre Gäste einladen?

„Die Leute waren natürlich in den letzten Monaten mehr Zuhause“, sagt Thomas Schätte. Da rückten dann schon einmal die Verschönerung des eigenen Grundstücks oder auch liegengebliebene Renovierungsarbeiten in den Vordergrund, erklärt der Haaner Bauunternehmer. Und so haben er und seine Mitstreiter auch in Corona-Zeiten alle Hände voll zu tun – ob mit Fliesenarbeiten in Gärten, dem Pflastern von Garageneinfahrten, Wegen und Hauseingängen oder Trockenbau. „Wir haben bis Ende des Jahres einen vollen Terminkalender“, berichtet Thomas Schätte (51) und meint damit sich und seine beiden Brüder Oliver und Andreas – letzterer heißt mit Nachnamen Unthan. Zusammen betreiben die Drei die Firma „Schätte Bau“. Mehr Familie geht wohl kaum.

Info Schätte Bau sitzt in Gruiten Das Familienunternehmen mit den drei Betreibern Thomas Schätte, Oliver Schätte und Andreas Unthan hat ihren Sitz in Gruiten an der Straße Champagne 7. Telefonisch ist der Betrieb erreichbar unter 02104 912 96 10. www.schaette-bau.de

„Wir haben darüber hinaus aktuell keine Angestellten und sind meist gemeinsam unterwegs“, sagt Oliver Schätte. Der 49-Jährige kommt aus dem Bereich Straßen- und Tiefbau – ebenso wie Andreas, der mit 54 Jahren älteste der Brüder. „Die ganze Familie besteht aus Handwerkern“, sagt Oliver – vom Großvater über den Vater bis zum Onkel. So war der Weg für die gebürtigen Wuppertaler, die in Haan aufwuchsen, in gewisser Weise vorgezeichnet: „Man hat ja auch früher in der Jugend mitgeholfen und sich mal etwas dazuverdient“, ergänzt Andreas Unthan.

Und während in anderen Familien die Wege der Sprösslinge zum Teil weit auseinandergehen, bildete sich bei den Schättes ein harmonisches Trio. „Als unser Vater mit seinem Betrieb aufhörte, haben wir schnell beschlossen, die Tradition zusammen fortzuführen und das Unternehmen neu gegründet“, erklärt Thomas, der sich neben der handwerklichen Tätigkeit um die kaufmännischen Aufgaben im Unternehmen kümmert und einst einen Baustoffhandel betrieb.

Seit zehn Jahren ist das Brüder-Trio nun in der jetzigen Konstellation auf den Baustellen der Umgebung aktiv. „Weit fahren müssen wir gar nicht“, freut sich Thomas, „schließlich haben wir im Kreis Mettmann und der Nachbarschaft, wie zum Beispiel in Solingen viele Aufträge, vereinzelt auch in Düsseldorf.“ Im Einsatz sind die Brüder dabei ausschließlich für Privatkunden. Arbeiten im öffentlichen Sektor oder für Bauträger überlassen sie anderen Betrieben. Auf der Baustelle läuft alles Hand in Hand – vom Schuttabtransport bis zum akkuraten Verlegen von Fliesen und Steinen. „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Andreas Unthan. Basislager ist seit drei Jahren eine Halle in Gruiten.