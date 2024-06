Haaner Team bei Robotics-EM Die neuen „Bohlebots“ sind Vize-Europameister

Ihre Vorgänger hatten sich mit dem Weltmeistertitel aus der Schule verabschiedet – doch auch die neuen „Bohlebots“ haben jetzt bereits auf sich aufmerksam gemacht. In einer Atmosphäre voller Spannung und technologischer Innovationen sicherte sich das Team Bohlebots-Atlantis des städtiischen Gymnasiums Haan bei der diesjährigen „RoboCup Junior Europameisterschaft“ in Hannover den zweiten Platz in der Liga „Soccer 2vs2 Open“. Bei diesem Wettstreit lassen die technisch versiertesten Köpfe ihre selbst entwickelten Roboter in verschiedenen Sport-Kategorien gegeneinander antreten.