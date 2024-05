Sanierung der L357 „Wir haben hier ein mittelprächtiges Verkehrschaos“

Mitte Mai begannen die Bauarbeiten am Bauabschnitt 10 (zwischen Gruitener Straße Nr. 83 und 51). Straßen.NRW hofft, die Bauarbeiten an diesem Streckenabschnitt bis Mitte Juni abschließen zu können. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt zwischen Ellscheider Straße und Lindenweg sind abgeschlossen. Doch was bisher zu sehen ist, lässt daran zweifeln, ob die Sanierung der große Wurf war. Dort sind nämlich die vorläufigen Markierungsarbeiten abgeschlossen worden – und das, obwohl noch die oberste Deckschicht fehlt. Nach Angaben von Gregor Hürter, Pressesprecher der Regionalniederlassung Niederrhein des Landesbetrieb Straßenbau NRW, welche für die Sanierung zuständig ist, ist das Teil der Sanierungsstrategie. „Die Deckschicht wird komplett im letzten Bauabschnitt hergestellt. Dadurch sollen, soweit es geht, Fugen vermieden werden“, gibt er an. Bis dahin gehören Fräskanten, wie zum Beispiel auf Höhe der Zufahrt zur Amada GmbH, ebenso zum Bild des Baustellenbereichs wie abgestelltes Material und Baustellenfahrzeuge.