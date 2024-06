Arbeiten fast abgeschlossen Das „neue“ Haaner Bachtal

Überhaupt das Gefälle. Es sorgt mit Steigungen von bis zu 12 Prozent dafür, dass das Bachtal „barrierearm“, nicht aber barrierefrei sein wird. Und es könnte so manche brenzlige Verkehrssituation heraufbeschwören. Daher soll an ausgewählten Stellen das Wort „SLOW“ („langsam“) in den Wegbelag gebrannt werden. Auch Streifen in Mischpflasterung sollen Raser ausbremsen. Bettina Warnecke appelliert: „Wir müssen hier alle aufeinander Rücksicht nehmen.“ Die Gefahr, dass das Tal durch die breiten Wege „zubetoniert“ wirkt, sieht sie nicht und verweist auf den großen Zuspruch, den das Projekt in der Bürgerschaft erfahren habe.