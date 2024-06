Samstag auf dem Markt Dialogstand der WLH zum Thema Innenstadtentwicklung

Haan · Am Samstag, 22. Juni, beginnt der nächste Dialogstand der WLH auf dem Haaner Wochenmarkt. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr wollen die Veranstalter die Situation in der Innenstadt mit vielen verschiedenen Aspekten und Beispielen analysieren.

21.06.2024 , 17:27 Uhr

Die Diskussion über die Situation in der Haaner Innenstadt soll mit vielen unterschiedlichen Aspekten am Dialogstand angeregt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

L (i)ebenswertes Haan – Leben und Einkaufen in der Haaner Innenstadt“ – unter diesem (schon einige Jahrzehnte alten) Slogan startet am Samstag, 22. Juni, der nächste Dialogstand der WLH auf dem Haaner Wochenmarkt. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr wollen die Veranstalter aber auch zeigen, dass diese Aussage „bis heute für uns aktuell ist“.Jeder, der Ideen hat oder sich einfach mal informieren möchte, ist herzlich willkommen In der Einladung dazu heißt es weiter wörtlich: „Wir freuen uns auf zahlreiche Gespräche und innovative Ideen, um die Leerstände in Gruiten und Haan mit Einzelhandel- und Dienstleistungsangeboten zu füllen.“ Und selbstverständlich würden auch die Beratungen aus dem Wirtschaftsförderungsausschuss vom vergangenen Donnerstag ausführlich vorgestellt.

(peco)