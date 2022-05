Diakonisches Beratungsangebot in Haan wird erweitert : Von Einsamkeit bis zur Ehekrise

Haan Das Diakonische Beratungsangebot im Haus der Kirche erweitert sein Portfolio und bietet ab Juni zusätzlich zur Suchtberatung alle zwei Wochen immer donnerstags eine Ehe- und Lebensberatung an.

Neu hinzu kommt ab Juni ein weiteres Beratungsangebot, das die übrigen Donnerstage, also jeweils immer den ersten und dritten Donnerstag im Monat von 9.30 bis 12 Uhr ausfüllen wird. Denn auch die Nachfrage an Ehe-, Familien- und Lebensberatung steigt, berichtet Helena Risling, Leiterin der Evangelischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle. Bislang gab es das Angebot nur in Erkrath. Betroffene aus Haan mussten den Weg in Kauf nehmen. Nun geht das auch in der eigenen Stadt. Sowohl junge Menschen, junge Paare, aber auch verzweifelte Eltern, langjährige Eheleute suchen Unterstützung bei den Beratern, um schwere Phasen oder Krisen mit Hilfe von außen zu bewältigen. „In der Eheberatung haben wir rund 200 Ratsuchende pro Jahr. Dabei stehen wir für alle Fragen jeder Lebenslage bereit. Wir werden sowohl mit Erziehungs- als auch Sinnfragen konfrontiert“, sagt Risling. Vor allem die Lebensberatungen haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen, was Nachwirkungen der Pandemie seien und zeige, wie sehr dieser Ausnahmezustand die seelische Gesundheit vieler Menschen beeinflusst habe.