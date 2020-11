Ranking : Diabeteszentrum Haan unter die Top 100 gewählt

Haan In Deutschlands größtem Krankenhausvergleich „Focus Gesundheit“ hat es das Haaner Krankenhaus erneut unter die Top-Kliniken in NRW geschafft. Dies teilte die Kplus-Gruppe, die das Haus betreibt, jetzt mit.

Das zugehörige Diabeteszentrum Rheinland Haan erhielt als eines der 100 besten Diabeteszentren Deutschlands auch in diesem Jahr das Focus-Siegel. Dort werden seit mehr als 30 Jahren Patienten mit Diabetes mellitus, Stoffwechselkrankheiten und hormonellen Erkrankungen von einem interdisziplinären Team behandelt, zu dem nicht nur Fachärzte für Diabetologie, Diabetesberater DDG oder diabetologisch geschultes Pflegepersonal gehören, sondern auch Diplom-Sportlehrer, Diplom-Psychologen oder Wundmanager. „Eng verzahnt arbeiten die Experten mit den Abteilungen Gefäß- und Fußchirurgie des St. Josef Krankenhauses Haan zusammen, was den Therapieerfolg prägt“, heißt es in der Mitteilung.