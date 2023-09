Nach Geldautomaten-Sprengung Deutsche Bank eröffnet 2024 neues Banking-Center in Haan

Deutsche-Bank-Kunden in Haan, die ihre täglichen Bankgeschäfte weiterhin an Geldautomaten oder Selbstbedienungs-Terminals erledigen wollen, müssen künftig auf die Filiale in Hilden ausweichen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. In der Gartenstadt will die Deutsche Bank ab dem zweiten Quartal 2024 Privatkunden aus Haan und der Region zwar in einem neuartigen „Private Banking Center“ betreuen – dieses werde aber über keine Selbstbedienungszone mehr verfügen, hieß es. Außerdem sei eine persönliche Terminvereinbarung erforderlich, „um sich den Beratungsanliegen der Kunden und Kundinnen uneingeschränkt widmen zu können“.