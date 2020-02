In letzter Minute : Derya Schneller und Scotty retten Vermisste

Hundeführerin Derya Schneller mit ihrem englischen Cocker-Spaniel „Scotty". Er kann den Individualgeruch von Menschen aufnehmen und die Vermissten aufspüren. Foto: DLRG Haan

Haan Bei der Suche nach einem 84-Jährigen setzte die Polizei auch einen Hund ein. Als der Mantrailer aus Haan ihn aufspürte, war er bereits stark unterkühlt.

Es war Rettung in buchstäblich letzter Minute, sagt die Polizei: Der 84-Jährige war bereits stark unterkühlt, als Derya Schneller und ihr Spürhund „Scotty“ am Freitag, 7. Februar, gegen 21.30 Uhr den Mann in einem Gebüsch in der Nähe seines Seniorenheims in Monheim fanden. „Die Tochter des alten Herrn hat vor Freude und Erleichterung geweint, dass ihr Vater wieder da war“, erzählt die Hundeführerin der DLRG Haan. Der Demenzkranke kam sofort ins Krankenhaus.

Auch die Kreispolizei Mettmann ist erleichtert: „Wir bedanken uns noch einmal ausdrücklich für die tatkräftige Hilfe (...) bei dem englischen Cocker-Spaniel Scotty sowie seiner Hundeführerin Derya Schneller.“ Die Beamten hatten mit großem Aufwand bereits mehr als zweieinhalb Stunden nach dem vermissten Senior gesucht (Verwandte und Heimbelegschaft viereinhalb Stunden), auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, der unter anderem eine Wärmebildkamera an Bord hatte.

Info Das Rettungshunde-Team der DLRG Haan Flächensuchhunde suchen im Gelände nach menschlicher Witterung. Sie weisen durch ihr Bellen den Rettungskräften den Weg zu hilfsbedürftigen Personen. Personenspürhunde (Mantrailer) können der Spur eines einzelnen Menschen über große Entfernung folgen. Geruchspartikel der Gesuchten halten sich unter günstigen Umständen mehrere Tage in der Luft. Wasserortungshunde suchen aus dem Boot eine Gewässeroberfläche nach aufsteigender Witterung von Ertrunkenen ab und zeigen diese an. Sie ermöglichen so deren gezielte und risikoarme Bergung durch Taucher. Kontakt Wer in der Rettungshundestaffel der DLRG-Ortsgruppe Haan mitmachen möchte, bekommt hier weitere Informationen: per E-Mail unter „ info@haan.dlrg.de“. Je jünger die Hunde sind, um so besser, sagt Derya Schneller.

Trotz ausgefeilter Technik hatte Scotty wieder mal die Nase vorn. Im doppelten Wortsinn: Seine Nase hat bis zu 300 Millionen Riechzellen – und damit bis zu 60 Mal mehr Rezeptoren als der Mensch. Die Fläche der Riechschleimhaut des Hundes ist mit 200 Quadratzentimetern zehnmal so groß wie die eines Menschen. Hunde können mehr als drei Meter tief in den Boden und etwa acht Meter in eine geschlossene Schneedecken hinein riechen.

„Ich wollte Scotty artgerecht beschäftigen“, erzählt die Tierfreundin. So entdeckte sie schon früh die besonders feine Nase ihres Cocker-Spaniels: „Er hat schon immer gerne Spuren verfolgt. Das haben wir dann spielerisch ausgebaut.“

Die Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Haan hat eine Gruppe für Rettungshunde. „Wir sind ungefähr 15 Hundehalter und trainieren zweimal die Woche“, berichtet die Informatikerin: „Immer an verschiedenen Orten, damit die Hunde verschiedene Gegebenheiten kennen lernen.“ Bis zum ersten Einsatz sei es ein langer Weg: „Wir Hundeführer und unsere Tiere müssen viele Prüfungen ablegen.Wir müssen Karten lesen können, um uns zu orientieren, funken lernen und den Rettungsschwimmer ablegen.“

Die ausgebildeten Teams nimmt die Landesleitstelle der Polizei in Duisburg dann in ihre Kartei auf. „Wenn ein Mensch vermisst wird, schaut man dort nach, ob ein Suchhund-Team in der Nähe ist und Zeit hat.“ Einsätze gebe es zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dabei arbeiten Derya Schneller und ihre Kameraden ehrenamtlich.

Scotty hat schon eine Supernase. Aber wenn die Gesuchten in einen Bus oder eine Bahn einsteigen, kann auch er ihre Spur nicht mehr verfolgen. „Das passiert in der Stadt häufig“, erzählt die engagierte Hundeführerin: „Erst am Samstag ist uns das in Velbert passiert. Der Gesuchte ist in den Zug nach Dortmund gestiegen, dort zum Glück aber gefunden worden.“

Ganz wichtig: Nach jeder Suchaktion muss Scotty belohnt werden – damit er nicht die Lust verliert. Einige Hundeführer spielen dann intensiv mit ihren Vierbeinern. Scotty dagegen steht auf Leckerli. „Lachs, Käse oder Fleischwurst – er mag eigentlich alles“, lacht Derya Schneller.