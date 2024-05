Geschäft feierte Fünfjähriges „Supernah“ hat sich in Gruiten bewährt

Der 37-Jährige grinst: „Ich bin ja nicht angetreten, um den Netto hier im Ort plattzumachen.“ Wichtig ist ihm: „Wir müssen uns gegenüber anderen Anbietern abgrenzen.“ Er zählt auf, was den „Supernah“ irgendwo zwischen Tante-Emma-Laden und „richtigem“ Supermarkt so anders macht. Eine übersichtliche Größe, ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit mit regionalen und Bio-Produkten, freundliche Mitarbeiter mit einem offenen Ohr für die Wünsche der Kunden. Dieser Supermarkt ist kein Discounter auf der grünen Wiese, bei dem jeder Einkäufer anonym bleibt, sondern so etwas wie ein sozialer Treffpunkt mitten im Ort.