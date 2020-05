Tierische Frisuren : Der Punker unter den Schäfchen

Haan Andere bekommen mit der Schere einen Fassonschnitt verpasst. Nicht so das Wiltshire Horn Schaf. Das enthaart sich selbst. Schäfer Peter Hennemann erzählt, was das punkig ausschauende Tier noch von Artgenossen unterscheidet.

Seit 2015 übernehmen die Schafe der Hennemanns die Landschaftspflege für den Kreis Mettmann. „Sie stehen im Naturschutzgebiet“, erklärt Peter Hennemann. Dort halten sie den Bewuchs klein und sparen so aufwändige und störende Mäharbeiten. Hatten die Hennemanns früher Schafe, die zu scheren waren, sind sie inzwischen vollkommen auf die Wiltshire Horn Schafe umgestiegen. „Man bekommt nichts mehr für die Wolle, das Scheren lohnt sich einfach nicht mehr.“ Weshalb die beiden in den vergangenen Jahren die Wolle verschenkt haben. Das liegt vor allem am Import von Billigwolle aus China. Doch nicht nur der Wollpreis zwingt die Schäfer zu Veränderungen – auch der Klimawandel. „Wir hatten jetzt zwei so schlechte Sommer, dass wir unsere Schafe reduzieren mussten.“