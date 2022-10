Umwelt-Aktion : Der 29. Oktober wird in Haan zum Dreck-weg-Tag 2022

Archivbild aus dem Jahr 2018: Betriebshof-Mitarbeiter Dieter Kückemanns beseitigt Müllberge an der Böttingerstraße in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Gartenstadt Haan soll sauber gemacht werden. Daher bittet Abfall- und Umweltberaterin Carmen Viehmann alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 12 Uhr Zeit und Lust haben, sich an der Aktion zu beteiligen.

Sie sollten sich zuvor bei der Abfallberatung telefonisch unter 02129 911-312 oder per E-Mail an carmen.viehmann@stadt-haan.de anmelden.

„Wir werden in Kleingruppen nach Absprache verschiedene Gebiete in Haan ablaufen und den Müll, der achtlos und ungeachtet eines Umweltgedankens in die Landschaft geworfen wurde, einsammeln“, sagt Carmen Viehmann zum Ablauf. Für die fleißigen Müllsammler und Sammlerinnen gibt es am Ende der Aktion Brötchen und Teilchen, gesponsert von der Bäckerei/Konditorei Weirauch und etwas zu trinken, gesponsert von der Haaner Felsenquelle.