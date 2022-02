Haan : Demonstration für den Radschutzstreifen auf der B 228

Die Radler auf der Bahnhofstraße warben dafür, am 13. März mit „Nein“ abzustimmen, um den geplanten Fahrradschutzstreifen auf der B228 komplett zu erhalten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Gut 70 Bürger schwangen sich am Samstag auf ihre Fahrräder, um als Rad-Corso auf den anstehenden Bürgerentscheid aufmerksam zu machen.

Frühzeitig hatten sich die Teilnehmenden mit ihren Rädern auf dem Bahnhofsvorplatz eingefunden. Ein Meer aus bunten Fahrradhelmen erstrahlte in den vereinzelten Sonnenstrahlen, die sich allmählich den Weg durch die Wolkendecke bahnten. „Manchmal muss man auch Glück haben“, scherzte ein Herr in der Menge mit Blick gen Himmel. Doch selbst Regen hätte viele von ihnen wohl nicht davon abgehalten, an dieser Demonstration teilzunehmen. „Meine Erwartungen wurden positiv bestätigt“, äußerte Matthias Piegler, Delegierter von Fridays for Future (FFF) Haan, angesichts der vielen Anwesenden. Gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und den drei Parteien WLH, GAL und SPD haben die Klimaaktivisten das Aktionsbündnis für den Erhalt des kompletten Fahrradschutzstreifens auf der B 228 im Radverkehrskonzept ins Leben gerufen. Ziel der Demo, erklärte Piegeler, „ist es darüber zu informieren, dass der Bürgerentscheid stattfindet und was es damit auf sich hat“. Ein Brief alleine, den die Stadtverwaltung an die Haushalte schickt, reiche nicht aus, um die Bürger mitzunehmen, meinte der Aktivist. Wie sich im Laufe der Demo zeigte, würde Piegeler mit seiner Vermutung recht behalten.

Die Polizei stand mit mehreren Fahrzeugen bereit, um den Rad-Corso durch die Innenstadt zu eskortieren. Bis zum Startschuss herrschte unter den Teilnehmenden Plauderstimmung. „Ich fahre bis zu dreimal täglich mit dem Fahrrad nach Hilden“, berichtete Elke Zerhusen-Elker (GAL). Ein Fahrradschutzstreifen auf der Strecke sei für sie wichtig. „Er ist ja nicht für Spaßfahrten gedacht.“ Daher sei der Ersatz durch das Bachtal keine gute Alternative, urteilte auch Peter Schniewind, der als sachkundiger Bürger auch politisch aktiv ist. Um die Mobilitätswende zu schaffen, brauche es sichere Radwege und das Fahrrad müsse als echtes Verkehrsmittel und nicht als Freizeitsportgerät ernst genommen werden, sagte Roxy Zambon. „Es ist auch ein Transportmittel. Ich fahre damit zum Beispiel Einkaufen.“ Anders als Piegeler, der optimistisch auf den Bürgerentscheid schaut, sehen Zerhusen-Elker, Schniewind und Zambon den Ausgang des Bürgerentscheids noch nicht in trockenen Tüchern. „Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung in der Bevölkerung da so bei 50:50 ist“, sagte Zerhusen-Elker. Die Demo daher als Werbemaßnahme zu nutzen, unterstütze sie gerne.

Auch die Haanerin Christine Muth nahm mit Kind und Kegel an der Rad-Demo teil. Auch für sie ist ein Fahrradschutzstreifen, nicht nur an der B 228, sondern auch an anderen Stellen der Stadt, wichtig. „Ich fahre jeden Tag mit meinem E-Bike zur Schule Auf der Höhe. Da sind immer einige Menschen und Schüler mit dem Rad unterwegs.“ Gänzlich sicher fühle sie sich auf dem Rad nicht. „Da gibt es einige Stellen, die schlecht beleuchtet und wo die Radwege mit Mülltonnen vollgestellt sind.“ Sie habe sowohl rücksichtsvolle Autofahrer getroffen, aber eben auch solche, die gefährliche Manöver fahren, um die Radfahrer zu überholen. „Ich denke, mit einem Radschutzstreifen wäre es sowohl für Radfahrer als auch für Autofahrer sicherer.“