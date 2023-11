Kreisversammlung beim Deutschen Roten Kreuz Dem DRK gehen die Mitglieder aus

Aktive Helfer gab es in Haan zuletzt noch rund 30 – und damit laut Bereitschaftsleitung nur noch halb so viele wie in Spitzenzeiten. Und so mischte sich in die Freude über Erreichtes auch die Sorge um die Zukunft: Wenn der Negativtrend anhalte, könne es passieren, dass Ortsvereine zusammengelegt werden müssten, sagte der Haaner Ortsvorsitzende Andreas Kriekhaus in seinem Grußwort – und forderte die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes gut ein Jahrzehnt nach dem Wegfall der Wehrpflicht.