Debatte in Haan Dicke Luft wegen Lüftungsanlagen

Das hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, um die für die Untersuchung geplanten rund 600.000 Euro einzusparen und damit den Etat zu entlasten. Die Erste Beigeordnete Annette Herz hatte erklärt, heute sei die Situation eine ganz andere als 2021. „Die Pandemie gilt als beendet.“ Und weder Schulen noch Kitas hätten sich in den Corona-Jahren als Infektionsherde erwiesen. Hinzu kämen klare Studien, dass Fensterlüftung das effektivste Mittel sei. Immerhin seien die Schulen und Kitas mit CO 2 -Trackern ausgerüstet, die klar anzeigten, wann es Zeit zum Lüften sei. Herz räumte ein, Raumlufttechnische Anlagen (RLT) seien gut. Aber in der aktuellen Haushaltslage nicht finanzierbar.