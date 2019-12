Haan : Zieht sich Fall Formella bis zur Bürgermeisterwahl?

Haan Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Zeitfenster bis weit ins kommende Jahr hinein. Auch die Auswertung des Kreises fehlt.

Wohl dem, der Geduld hat: Die strafrechtlichen Ermittlungen im Fall Dagmar Formella, die bereits seit 14 Monaten laufen, werden sich wohl auch noch weit ins kommende Jahr hinein ziehen. Dies deutete Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert jetzt auf Anfrage an. Die im April abgewählte Erste Beigeordnete der Stadt Haan steht seit dieser Zeit im Fokus von Ermittlungen. Ihr wird unter anderem Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen. Dies soll im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen bei der Flüchtlingsbetreuung geschehen sein. Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke hatte Formella im Oktober 2018 angezeigt – mit der Begründung, sie habe aufgrund der Schwere des Verdachts keine andere Möglichkeit gesehen. Ob sie richtig lag, steht jedoch noch immer nicht fest.

Eigentlich war damit gerechnet worden, dass die Behörde dies in der jüngsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-Ausschusses Haan am 6. November präsentieren werde. Doch Anfragen dazu wurden in den nicht-öffentlichen Teil geschoben. Dort erklärte die Amtsleitung dann nach RP-Informationen, es könne bis Frühjahr 2020 dauern, bis der Bericht fertig sei.