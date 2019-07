Haan : Haan liefert Material für neues Biotop in Wiescheid

Haan Das zerstörte Biotop an der A 3 wird durch Mahdgutübertragung begrünt.

Ein halbes Jahr nach der illegalen Rodung einer Fläche im Landschaftsschutzgebiet an der A 3 in Wiescheid haben jetzt die Arbeiten zur Wiederherstellung des zerstörten Biotops begonnen. Eine vom Landesbetrieb Straßen NRW beauftragte Baufirma hatte im Februar die etwa ein Hektar große Fläche am Winkelsweg gerodet, um einen Lagerplatz einzurichten, ohne dafür beim Kreis Mettmann eine Genehmigung einzuholen.

Die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann nimmt die Renaturierungsarbeiten für den Landesbetrieb vor – und dieser zahlt, berichtet Klaus Adolphy, Leiter der Abteilung Ökologie und Landschaftsplanung. Kosten: rund 40.000 Euro. Die behördlichen Umweltschützer setzen dabei auf Selbstbegrünung, wobei sie der Natur etwas Nachhilfe geben. „In den nächsten zwei Wochen wollen wir dort Mahdgut aus dem Naturschutzgebiet Spörkelnbruch in Haan aufbringen“, so Adolphy. Darin befinden sich dann mutmaßlich auch Samen des Gefleckten Knabenkrautes, jener Orchideenart also, die durch das Biotop besonders geschützt werden sollte. „Wir hoffen dann, dass einige Pflanzen anfangen zu keimen, denn Orchideen sind schwierig anzusiedeln“, so Adolphy. Zum Pflanzenwachstum bedürfe es eines besonderen Pilzes, mit dem die Orchidee in Symbiose lebe. Die Mahdgutübertragung soll die nächsten zwei bis drei Jahre fortgeführt werden, in der Hoffnung, dass auch der Pilz mitkommt.