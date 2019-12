Dialog mit den Bürgern : Das Wahlkampf-Getöse hat längst begonnen

Haan Zehn Monate vor der Kommunalwahl ist ein heftiger Streit um die Dialogstände der Bürgermeisterin in der Innenstadt entbrannt. „Wahlkampf“, schimpfen die einen – „Bürgerbeteiligung“, kontern die anderen. Ein Experte für Medien- und Sozialwissenschaft analysiert die Lage.

Am weitesten in der Kritik geht die Wählervereinigung Lebenswertes Haan (WLH). Deren Fraktionsvorsitzende Meike Lukat will den städtischen Dialogständen am liebsten den Geldhahn zudrehen,.Die Mittel von 3200 Euro für Künstlerhonorare sollten mit einem Sperrvermerk versehen werden, beantragt sie in der letzten Sitzung des Stadtrats in diesem Jahr. Der Antrag wird mit großer Mehrheit abgelehnt. Abgeschlossen ist das Thema damit jedoch noch nicht, die Debatte wird auf Facebook im Internet fortgeführt.. Die Reaktion kommt prompt: Die WLH wolle der Bürgermeisterin „den Mund verbieten“, ereifert sich Bernd Stracke. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Haaner Stadtrat bescheinigt der WLH in einer öffentlichen Erklärung „erhebliche Schwierigkeiten, Mehrheiten jenseits der eigenen Meinung im Rat zu akzeptieren“. Dies sei umso bemerkenswerter, „da Ihre Fraktion nur über drei Mandate verfügt“.