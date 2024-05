Sauerländischer Gebirgsverein Erkrath-Haan Wandern mit dem SGV im Juni

Auf vier Touren geht es im Juni mit dem Sauerländischen Gebirgsverein über Stock und Stein. Zum Mitwandern eingeladen sind auch Nicht-Mitglieder, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Am kommenden Samstag, 1. Juni, gibt es zunächst um 8.15 Uhr ein gemeinsames Frühstück im Handelshof in Haan, bevor um 10.15 Uhr die Wanderung nach Ohligs und zurück nach Haan beginnt. Die Gesamtstrecke beträgt circa 12 Kilometer. Wanderführer ist Wolfgang Kube (Tel. 02129 51250). Am Samstag, 8. Juni, wird der „Harkokort-/Ruhrhöhenweg“ erwandert. Start ist um 9.30 Uhr am S-Bahnhof Hösel, Ziel nach 15 Kilometern Werden. Kontaktperson ist hier Karl-Heinz Hadder, Tel. 02131 167885. Am Samstag, 15. Juni, führt der „Kräuterweg“ rund um die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis. Beginn ist um 11 Uhr an der Haltestelle Seelscheid Post. Kontaktperson ist Guido Krautz, Tel. 02104 52256. Und am Samstag, 29. Juni, wandert der SGV auf dem Eifelsteig über 12 Kilometer von Urft nach Nettesheim. Start ist um 11.10 Uhr am Bahnhof in Urft. Kontaktperson ist Vera Haese, Tel. 02129 3423465. Weitere Informationen gibt es unter www.sgv-erkrath-haan.de.